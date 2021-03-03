غدًا.. «النقض» تفصل في إدراج الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب

تنظر محكمة النقض، غدًا الخميس، الطعون المقدمة من عناصر الجماعة الإسلامية على قرار محكمة الجنايات الصادر بوضعها على قائمة الكيانات الإرهابية.كما يصدر الحكم على عدد 187 من عناصر الجماعة، في الطعن المقدم منهم على وضعهم في قوائم الكيانات الإرهابية.كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا بإدراج أعضاء الجماعة الإسلامية وفي مقدمتهم قيادات الجماعة الإسلامية، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قادة الجماعة الإسلامية تخلوا عن نبذ العنف، واضطلعوا بعقد لقاءات تنظيمية مع عناصر خلاياهم، وتكليفهم برصد بعض المنشآت الشرطية والهامة والحيوية والأكمنة والتمركزات الأمنية، فضلًا عن حيازة العديد من هؤلاء العناصر بمحال إقامتهم للعديد من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة لتنفيذ مخططات عدائية وتوفير الدعم المالي لتنفيذ مخططات إرهابية.وأضافت المحكمة أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تدعو للاعتقاد أن الأشخاص المطلوب إدراجهم على قوائم الإرهابيين يرتكبون أو يشرعون في ارتكاب جرائمهم الإرهابية، ما نص عليها القانون أو يشاركون أو يعملون على تسهيل ارتكابها، الأمر الذي يستوجب معه اتخاذ التدابير الاحترازية المنصوص عليها قانونًا.