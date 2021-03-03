الشوكولاتة السويسرية لم تسلم من جائحة كورونا

تأثرت الشوكولاتة السويسرية أيضا بتبعات "كوفيد-19"، فقد تراجع خلال العام الفائت استهلاك المنتج الذي يتميز به هذا البلد إلى أدنى مستوى له منذ حوالى 40 عاما.في العام 2020، استهلك السويسريون 9٫9 كيلوجرام للفرد "مقابل 10،4 كيلوجرام في العام السابق"، وهو رقم أدنى من العتبة الرمزية الدنيا البالغة 10 كيلوجرامات منذ العام 1982، وفقا لاتحاد منتجي الشوكولاتة "شوكوسويس".كما أن إنتاج الشوكولاتة انخفض بنسبة 10 في المئة مقارنة بالعام السابق، إلى 180 ألف طن.وتراجعت الصادرات التي تمثل ما يقرب من 70 في المئة من حجم مبيعات صانعي الشوكولاتة السويسريين، بنسبة 11٫5 في المئة إلى 126 ألف طن.ويعزى تراجع استهلاك الشوكولاتة جزئيا إلى انخفاض عدد السياح الذي أثر على الإحصاءات السنوية وفقا لما ذكره أورس فورير رئيس اتحاد "شوكوسويس".