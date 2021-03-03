«العدل» تسعى لتوسيع تطبيق «تجديد حبس المتهمين عن بعد»

تواصل وزارة العدل، متابعة مشروع تجديد حبس المتهمين عن بعد، تمهيدًا لتعميمها على جميع المحاكم بالجمهورية، بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والداخلية.كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطلع أول أمس، على نتائج تطوير ربط المحاكم بالمنشآت الشرطية، فيما يتعلق بالنظر في تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.ووجّه الرئيس السيسي، بالتوسع في هذا التطبيق وتعميمه على مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، لما حققه من نتائج إيجابية، والتي تتواكب أيضًا مع جهود تطوير مقار المحاكم على مستوى الدولة.وتهدف المنظومة إلى تجديد حبس المتهمين عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون.ويسعى المشروع إلى سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وتقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين.