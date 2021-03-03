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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب تتعرض لضغوط بفعل ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:42 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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نزلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتهبط للجلسة السادسة في سبع جلسات، إذ ظل المعدن الأصفر الذي لا
يدر عائدا يتعرض لضغوط جراء توقعات بأن عوائد الخزانة الأمريكية سترتفع بفضل المزيد من التحفيز الاقتصادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1732.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ 15 يونيو عند 1706.70 دولار أمس الثلاثاء. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1728.90 دولار.

ويتابع المستثمرون عن كثب تقدم مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، قبيل نقاش يجريه مجلس الشيوخ بشأن التشريع هذا الأسبوع.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية قرب مستويات 1.4 بالمئة على الرغم من انخفاضها عن أعلى مستوي في عام الذي بلغته الأسبوع الماضي.

وبينما يُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع العوائد في الآونة الأخيرة هدد ذلك الوضع، إذ أنه يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وما زال مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يقولون إنهم سيبقون على خططهم لتيسير السياسة النقدية كما هي في مواجهة فورة محتملة للتضخم هذا الربيع في اقتصاد يتلقى
الدعم من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وإنفاق حكومي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 بالمئة إلى 26.62 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2372.98 دولار. ونزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1201.49 دولار.

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