مصدر يكشف تفاصيل واقعة مقتل سيدة على يد زوجها بالمرج

كشف مصدر أمني، أن المتهم بقتل زوجته في المرج، صاحب سوبر ماركت، مشيرًا إلى أنه تعدى عليها بسلاح أبيض «مطوة».وأشار المصدر، إلى أن المتهم كان علبى خلاف مع وزوجته، والمجني عليها تركت المنزل عدة مرات، وكان آخرها منذ أيام، وتدخل الأهل لإرجاعها.وأوضح أن المتهم أصيب منذ شهور أصيب بتشنجات، وظن الجميع أنها جلطة، وبعد نقله للمستشفى وتوقيع الكشف الطبي عليه، أوضح الأطباء أنه يُعاني من مرض نفسي.ولفت إلى أن الجاني لديه من المجني عليها طفلتين.البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا يفيد بقيام صاحب سوبر ماركت بذبح زوجته بسبب خلافات أسرية، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم وتم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.