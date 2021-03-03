رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء امتحان الصف الأول الثانوى بأسوان وسط إجراءات احترازية (صور)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:35 ص
امتحان الصف الأول
امتحان الصف الأول الثانوى
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
يواصل، طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتوافد الطلاب على المدارس مبكرًا، لأداء امتحاناتهم، حيث تبدأ اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا؛ أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى، وذلك بعد قرار التقسيم لحل مشكلة السيستم.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوى امتحانهم في مادة الرياضيات، في الفترة الأولى، ثم يبدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


ويبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوى (عام)  6106، ويؤدون امتحانهم اونلاين على أجهزة التابلت.


وفيما يخص التعليم الفنى، يستكمل طلاب الصف الأول الثانوى الفنى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) فقد يؤدي الطلاب من لهم حق دخول الامتحانات والبالغ عددهم ١٣٩١٨ طالبا وطالبة امتحاناتهم (الورقية) فى عدد من المواد المنوعة، وسط إجراءات احترازية مشددة بجميع اللجان.

بدء امتحان الصف الأول الثانوى بأسوان وسط إجراءات احترازية (صور)
بدء امتحان الصف الأول الثانوى بأسوان وسط إجراءات احترازية (صور)
بدء امتحان الصف الأول الثانوى بأسوان وسط إجراءات احترازية (صور)
بدء امتحان الصف الأول الثانوى بأسوان وسط إجراءات احترازية (صور)
بدء امتحان الصف الأول الثانوى بأسوان وسط إجراءات احترازية (صور)
بدء امتحان الصف الأول الثانوى بأسوان وسط إجراءات احترازية (صور)

موضوعات متعلقة

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

الصور

image description

بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوى بدمياط

image description

قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

تسريب امتحان «رياضيات أولى ثانوى» (صور)

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الشوكولاتة السويسرية لم تسلم من جائحة كورونا

دراسة أوروبية تدعو لربط المساعدات التنموية بآليات مكافحة انتشار الأسلحة

كوريا الجنوبية تبحث تطعيم المشاركين في أولمبياد طوكيو بلقاح كورونا

تكساس تلغي إلزامية الكمامة: حان الوقت لإعادة لفتح 100%

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة

معرض للكتاب فى ذكرى ميلاد درويش وعبدالوهاب بمكتبة مصر الجديدة