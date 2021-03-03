بدء امتحان الصف الأول الثانوى بأسوان وسط إجراءات احترازية (صور)

يواصل، طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الأول.وتوافد الطلاب على المدارس مبكرًا، لأداء امتحاناتهم، حيث تبدأ اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحًا؛ أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى، وذلك بعد قرار التقسيم لحل مشكلة السيستم.ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوى امتحانهم في مادة الرياضيات، في الفترة الأولى، ثم يبدأ امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.ويبلغ عدد طلاب الصف الأول الثانوى (عام) 6106، ويؤدون امتحانهم اونلاين على أجهزة التابلت.وفيما يخص التعليم الفنى، يستكمل طلاب الصف الأول الثانوى الفنى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) فقد يؤدي الطلاب من لهم حق دخول الامتحانات والبالغ عددهم ١٣٩١٨ طالبا وطالبة امتحاناتهم (الورقية) فى عدد من المواد المنوعة، وسط إجراءات احترازية مشددة بجميع اللجان.