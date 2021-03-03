«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

تصدر قريبًا عن دار خطوط وظلال للنشر٬ النسخة العربية لثلاث قصص عالمية لبيسوا، باتاي، وبازوليني بعنوان «الرقص مع المهرج»٬ ترجمة محمد عيد إبراهيم.فرناندو بيسوا (13 يونيو 1888–30 نوفمبر 1935) هو شاعر، وكاتب وناقد أدبي، ومترجم وفيلسوف برتغالي، ويوصف بأنه واحد من أهم الشخصيات الأدبية في القرن العشرين، وواحد من أعظم شعراء اللغة البرتغالية، كما أنه كتب وترجم من اللغة الإنجليزية والفرنسية.من أعماله: «كتاب اللاطمأنينة، أناشيد ريكاردو رييس، لست ذا شأن، الباب وقصص أخرى، قصائد ألبارو دي كامبوس، راعي القطيع» والقصائد الأخرى، توفي بيسوا في لشبونة عام 1935؛ بسبب التليف الكبدي.جورج باتاي (1897-1962) الذي ارتبط اسمه بالمؤلفات الجنسانية والإيمان والإلحاد، خبير في مجال الهوىة، جمع في حياته وكتاباته بين الميادين المتناقضة وحاول التفكير فيها كلها، هاجسه الأول الإحاطة بالإنسان التام، غير المبتور، في عنفه وإفراطه، في إنسانيته العاقلة وفي اغترابه ومجونه، ولعل الجسد الذي استهواه في إنسانيته وشيئيته أصبح هاجسه الأوحد.بيير باولو بازوليني Pier Paolo Pasolini مخرج سينمائي إيطالي ولد في مدينة بولونية (إيطالية)، وتوفي في أوستية (بالقرب من رومة)، استقر في رومة منذ عام 1949 ودرس الفلسفة في جامعتها، وبدأ اسمه يظهر على الساحة المحلية كاتبًا روائيًا.كانت أعمال بازوليني الأدبية تهتم بالأعمال البائسة والأحوال القاسية التي تعاني منها الطبقات العمالية الكادحة، وتَمثل حبه للسينما بمحاولات أولى في كتابة «السيناريو» (مخطط الفيلم)، وكان فرحه عظيمًا حين تبنى المخرج الإيطالي فيديريكو فِلّيني F.Fellini أحد أعمال «السيناريو» هذه وأخرجها للسينما.