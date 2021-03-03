اكتشاف طفرة نيجيرية مقاومة للقاحات كورونا بأوروبا

أعلن رئيس الجمعية الإيطالية لعلماء الفيروسات ومدير مختبر الأحياء الدقيقة أرنالدو كاروسو، اكتشاف "سلالة نيجيرية" من فيروس كورونا مقاومة للقاحات في إيطاليا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال: "لأول مرة في إيطاليا، قمنا بعزل سلالة تتميز بطفرات قد لا تكون اللقاحات الحالية فعالة ضدها".من جهته، قال مدير المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جون نكينجاسونج، إن "طفرة الفيروس النيجيرية تختلف عن تلك الموجودة في بريطانيا، وهي تشبه جزئيا النوع المحدد في جنوب أفريقيا".وأضاف: "وفقا للنتائج الأولية، فإن هذه الطفرة أقل عدوى من الطفرة الجنوب أفريقية"، مشيرا إلى أن "السلالة جديدة من فيروس كورونا في نيجيريا تم الكشف عنها في ديسمبر من العام الماضي".وتشير الإحصاءات الرسمية إلى إصابة أكثر من 114.7 مليون شخص بفيروس كورونا، وتعافي 64.7 مليون شخص، في سجل وفاة أكثر من 2.5 مليون شخص بالفيروس حول العالم.