بوروسيا دورتموند يتأهل لنصف نهائى كأس ألمانيا

تأهل فريق بوروسيا دورتموند إلى نصف نهائي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب بروسيا بارك.وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثانب استطاع اللاعب جادون شانسو إحراز هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 66 ليمنح فريقه الصعود لنصف نهائي الكأس.وتم طرد محمود داوود لاعب بوروسيا دورتموند في الدقيقة 92.