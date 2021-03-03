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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل للفنان الشاب أحمد ناصر بدار أوبرا الإسكندرية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:29 ص
أحمد ناصر
أحمد ناصر
نضال ممدوح
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يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية ــ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ حفلا فنيا للمطرب الشاب أحمد ناصر، حيث يشدو بمجموعة متميزة من أجمل أغنيات زمن الفن الجميل.

ويتضمن الحفل باقة من الأغنيات المعاصرة منها: "كل ده كان ليه"٬ "ولا تسوي دموع"٬ "لعبة الأيام"٬ "علمني حبك"٬ "زيديني عشقا"٬ "شارع الغرام".

ويغني "ناصر" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ أغنيات: موعود٬ كامل الأوصاف٬ يا خللي القلب٬ قارئة الفنجان٬ جبار" لاقيت الطبطبه٬ طب ليه٬ موال لو كان لي قلبين٬ يا حياة الروح٬ أمل حياتي.

كما يشدو بأعماله الخاصة منها:هكتبلك تعهد٬ الحكم ليكى٬ يا اسكندرية٬ طرف تانى٬ ثوانى الوقت.

يشار إلى أن الفنان أحمد ناصر شارك في إحدى برامج المسابقات الكبرى، حيث نال أعجاب واستحسان الجماهير فى مصر والوطن العربى، بالإضافة العديد من الحفلات الفنية منها حفل افتتاح المهرجان الصيفي بدار الأوبرا المصرية في عامى 2016 و2018، وحفلات هيئة تنشيط السياحة المصرية، وحفل ليالي التليفزيون فى عام 2016، وأيضا المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية والذى شارك فيه بأوبريت بينا تحيا مصر.

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