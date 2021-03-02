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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«اختلسوا 400 مليون ريال».. توقيف مسؤولين بالديوان الملكي السعودي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:16 م
الديوان الملكي السعودي
الديوان الملكي السعودي
محمد عمر
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أوقفت السلطات السعودية موظفين بالديوان الملكي لتورطهم في قضايا فساد بلغت قيمتها 400 مليار ريال سعودي.

وقال مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، اليوم الثلاثاء، إنه تم إيقاف 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال ووافدًا من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم.

وكشفت الهيئة عن مخالفة المتهمين نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، وبلغ إجمالي هذه المخالفات 400 مليون ريال، ومازالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.

وأوضحت الهيئة أنه تم إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين على ذمة قضية أخرى اتهم فيها بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية وبلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ مليونين ومئة وخمسة وثمانين ألف ريال.

وشددت الهيئة على أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية.

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