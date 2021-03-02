دمج شعبتي علمي «علوم ورياضة» لطلاب الثانوية العام المقبل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب الثانوية العامة في العام المقبل لن يطبق عليهم نظام التشعيب لعلمي علوم وعلمي رياضة.وشدد الوزير خلال في تصريحات له، أنه سيكون مسموح لطلاب الثانوية العامة بالتشعيب لعلمي وأدبي فقط من عام ٢٠٢١٢٠٢٢.وأكد أن الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي ليست بروفة لامتحانات الثانوية العامة الإلكترونية، مشيرا إلى أن الحلول التقنية وطريقة نقل البيانات وتخزينها ونوعية الشبكات مختلفة قلبا وقالبا بين الاثنين.