تعديلات وزارية جديدة في الكويت

قدم الشيخ صباح خالد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.وأعلن رئيس الوزراء في بيان مساء اليوم، استحداث حقيبتين جديدتين وهما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستعمل الأخيرة على تطوير البنية التحتية الالكترونية وتعزيز الأمن السيبراني وتنمية قطاع الاتصالات، حسب وكالة الأنباء الكويتية.وعلى جانب آخر أعلن رئيس الوزراء فصل حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي، بهدف تطوير العملية التعليمية وربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل.وأكد صباح خالد أن الفترة المقبلة بالكويت تتطلب تظافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها باستقلالية تامة.