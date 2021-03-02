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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات عسكرية بين قادة جيشى العراق والسعودية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:08 م
الفريق الأول الركن
الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي،
محمد عمر
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التقى رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الجبوري في بغداد.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عددًا من وجهات النظر في الجانب العسكري، والأمور ذات الاهتمام المشترك، بينما أكد الرويلي متانة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين التي تدعم أمن واستقرار المنطقة.

كما التقى الرويلي نظيره العراقي الفريق أول الركن عبدالأمير رشيد يار الله، واستعرض معه العلاقات الثنائية خاصة في المجال العسكري وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

وعلى هامش الجولة، زار الرويلي قيادة القوات البرية العراقية والتقى قائدها الفريق الركن قاسم محمد صالح، وزيارة قيادة القوات الجوية والتقى قائدها الفريق الطيار شهاب جاهد علي، للاطلاع على جميع الفرص المنشودة لتبادل الخبرات والتمارين العسكرية بين القوات العسكرية في البلدين الشقيقين.

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