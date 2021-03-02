الأمن العام يداهم وكر لتجارة المخدرات بكرداسة ويضبط هيروين وسلاح

استهدف قطاع الأمن العام، بتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، خاصة تجار المواد المخدرة ومرتكبي جرائم السرقات بالإكراه وما بحوزتهم من أسلحة نارية، في إطار خطة قطاع الأمن العام بملاحقة العناصر الإجرامية الهاربة.وتوصلت التحريات بالتنسيق وإدارة البحث الجنائي بأمن الجيزة، إلى قيام عدة عناصر إجرامية خطرة بالإتجار في المواد المخدرة وإدارة مبيع لمسحوق الهيروين المخدر مُتخذين من الأراضي الزراعية بدائرة مركز كرداسة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الآثم مُستغلين الطبيعة الجغرافية للمكان ويتزعمهم عاطل سن 31 مقيم دائرة المركز له معلومات جنائية – مطلوب التنفيذ عليه فـي 3 جنايات مخدرات وأنه يختبئ بمزرعة بمنطقة النوبارية بالبحيرة قام بشرائها بمبلغ 6 ملايين جنيه لتقنين ثرائه غير المشروع.باستهدافه بمأمورية برئاسة القطاع بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمني (الجيزة – البحيرة) أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بإدارة مبيع لتجارة مسحوق الهيروين المخدر بالمناطق الزراعية بدائرة مركز كرداسة واستخدام الأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطه الآثم.وأرشد عن مكان إخفاء المواد المخدرة والأسلحة النارية حيث عثر بداخله على 9 أسطوانات لمسحوق الهيروين المخدر وزنت 3 كجم، و6 بنادق آلية و66 خزينة و461 طلقة من ذات العيار، وفرد محلي و44 طلقة من ذات العيار، ومبلغ 3 مليون ومائة وستون ألف جنيه.