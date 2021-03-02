روحانى يبلغ ماكرون رفض إيران التفاوض على الاتفاق النووى

أبلغ حسن روحاني، الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رفضه التفاوض على الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، والذي خرجت منه الولايات المتحدة.وأكد روحاني، في اتصال هاتفي اليوم مع ماكرون، أن أي إجراء غير بناء في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزيد تعقيد الأمور، حسب قناة "العربية".واعتبر روحاني أن تضييع فرصة إعادة تفعيل الاتفاق النووي سيؤدي إلى تأزيم الوضع، مشيرًا إلى أن إيران ما زالت ضمن الاتفاق النووي وتواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.كانت الولايات المتحدة ودول أوروبية دعت إيران إلى إعادة التفاوض على الاتفاق النووي من جديد، والذي خرج منه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.