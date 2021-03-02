«أخبار اليوم» تُعيد محمود عوض للحياة بـ«الدنيا التى كانت»
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:58 م
خالد حمادطباعة
صدر، الثلاثاء، كتاب «الدنيا التي كانت» للكاتب الراحل محمود عوض، وذلك عن مؤسسة أخبار اليوم، والكتاب يُبحر فيه محمود عوض بأُسلوبه السهل والساحر في عالم الصحافة المصرية المعارضة منها والقومية.
وكشف الكاتب الصحفي محمود عوض في كتابه عن مرحلة رئاسته لصحيفة الأحرار المعارضة التي رفع توزيعها إلى أعداد كبيرة وغير مسبوقة، وكذلك يحدثنا عن فكرة جائزة نقابة الصحفيين وكيف نشأت؟ ولماذا نجحت؟ وكيف تربص بها وبه هو نفسه خفافيش الظلام، ثم يأخذنا إلى الثقافة والمعرفة والوطن والمواطن في رحلة أيامه التي كانت.
وبمناسبة صدرو الكتاب توجه طه عوض، شقيق الكاتب الصحفي الراحل بالشكر للدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم والكاتب الصحفي علاء عبد الهادي، رئيس تحرير كتاب أخبار اليوم، ومجلة «أخبار الأدب»، لما قدموه من جهد لإصدار الكتاب في موعده.
وقال طه، لـ«الدستور»: "اسمحوا لي أيضًا أن أتوجه بالشكر لكل دور النشر المصرية والعربية التي تواصلت معي ومع خيري حسن لنشر الكتاب بعدما رفضه رئيس مجلس إدارة دار المعارف.
في سياق متصل، قال الكاتب الصحفي خيري حسن إنه جار الآن، الترتيب مع الكاتب الصحفي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف على النشاط الثقافي، لإقامة حفل توقيع للكتاب في القاعة الكبرى بالنقابة فور عودة النشاط بعد جائحة كورونا، وسيُدعوا لحضوره كل زملاء وأصدقاء وتلاميذ ومحبي الراحل.
أضاف خيري: "يجب أن نتقدم بالشكر للأساتذة والأصدقاء من المفكرين والكتاب والصحفيين المصريين والعرب، الذين ساندوا الكتاب حتى صدوره، وهم بذلك لا يساندون اسم محمود عوض فحسب، وهو بالفعل يستحق، إنّما ساندوا كل كلمة شريفة، ونزيهة، وصادقة مع النفس ومع القارئ ومع الوطن.
وكشف الكاتب الصحفي محمود عوض في كتابه عن مرحلة رئاسته لصحيفة الأحرار المعارضة التي رفع توزيعها إلى أعداد كبيرة وغير مسبوقة، وكذلك يحدثنا عن فكرة جائزة نقابة الصحفيين وكيف نشأت؟ ولماذا نجحت؟ وكيف تربص بها وبه هو نفسه خفافيش الظلام، ثم يأخذنا إلى الثقافة والمعرفة والوطن والمواطن في رحلة أيامه التي كانت.
وبمناسبة صدرو الكتاب توجه طه عوض، شقيق الكاتب الصحفي الراحل بالشكر للدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم والكاتب الصحفي علاء عبد الهادي، رئيس تحرير كتاب أخبار اليوم، ومجلة «أخبار الأدب»، لما قدموه من جهد لإصدار الكتاب في موعده.
وقال طه، لـ«الدستور»: "اسمحوا لي أيضًا أن أتوجه بالشكر لكل دور النشر المصرية والعربية التي تواصلت معي ومع خيري حسن لنشر الكتاب بعدما رفضه رئيس مجلس إدارة دار المعارف.
في سياق متصل، قال الكاتب الصحفي خيري حسن إنه جار الآن، الترتيب مع الكاتب الصحفي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف على النشاط الثقافي، لإقامة حفل توقيع للكتاب في القاعة الكبرى بالنقابة فور عودة النشاط بعد جائحة كورونا، وسيُدعوا لحضوره كل زملاء وأصدقاء وتلاميذ ومحبي الراحل.
أضاف خيري: "يجب أن نتقدم بالشكر للأساتذة والأصدقاء من المفكرين والكتاب والصحفيين المصريين والعرب، الذين ساندوا الكتاب حتى صدوره، وهم بذلك لا يساندون اسم محمود عوض فحسب، وهو بالفعل يستحق، إنّما ساندوا كل كلمة شريفة، ونزيهة، وصادقة مع النفس ومع القارئ ومع الوطن.