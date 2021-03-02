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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أخبار اليوم» تُعيد محمود عوض للحياة بـ«الدنيا التى كانت»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:58 م
للكاتب الراحل محمود
للكاتب الراحل محمود عوض
خالد حماد
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صدر، الثلاثاء، كتاب «الدنيا التي كانت» للكاتب الراحل محمود عوض، وذلك عن مؤسسة أخبار اليوم، والكتاب يُبحر فيه محمود عوض بأُسلوبه السهل والساحر في عالم الصحافة المصرية المعارضة منها والقومية.

وكشف الكاتب الصحفي محمود عوض في كتابه عن مرحلة رئاسته لصحيفة الأحرار المعارضة التي رفع توزيعها إلى أعداد كبيرة وغير مسبوقة، وكذلك يحدثنا عن فكرة جائزة نقابة الصحفيين وكيف نشأت؟ ولماذا نجحت؟ وكيف تربص بها وبه هو نفسه خفافيش الظلام، ثم يأخذنا إلى الثقافة والمعرفة والوطن والمواطن في رحلة أيامه التي كانت.

وبمناسبة صدرو الكتاب توجه طه عوض، شقيق الكاتب الصحفي الراحل بالشكر للدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم والكاتب الصحفي علاء عبد الهادي، رئيس تحرير كتاب أخبار اليوم، ومجلة «أخبار الأدب»، لما قدموه من جهد لإصدار الكتاب في موعده.

وقال طه، لـ«الدستور»: "اسمحوا لي أيضًا أن أتوجه بالشكر لكل دور النشر المصرية والعربية التي تواصلت معي ومع خيري حسن لنشر الكتاب بعدما رفضه رئيس مجلس إدارة دار المعارف.

في سياق متصل، قال الكاتب الصحفي خيري حسن إنه جار الآن، الترتيب مع الكاتب الصحفي محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، المشرف على النشاط الثقافي، لإقامة حفل توقيع للكتاب في القاعة الكبرى بالنقابة فور عودة النشاط بعد جائحة كورونا، وسيُدعوا لحضوره كل زملاء وأصدقاء وتلاميذ ومحبي الراحل.

أضاف خيري: "يجب أن نتقدم بالشكر للأساتذة والأصدقاء من المفكرين والكتاب والصحفيين المصريين والعرب، الذين ساندوا الكتاب حتى صدوره، وهم بذلك لا يساندون اسم محمود عوض فحسب، وهو بالفعل يستحق، إنّما ساندوا كل كلمة شريفة، ونزيهة، وصادقة مع النفس ومع القارئ ومع الوطن.

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