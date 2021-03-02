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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: تحسين عملية حساب الناتج المحلى أولوية قومية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:42 م
الدكتور أحمد كمالي
الدكتور أحمد كمالي
أميرة ممدوح
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أشار الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لأهمية بيانات الحسابات القومية في تحديد الوضع الاقتصادي للدولة، لذلك تهتم الدولة المصرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية باعتبارها الوزارة المسئولة عن إصدار بيانات الحسابات القومية بدقة وتحديث هذه البيانات بشكل سريع ومستمر وهو ما سينعكس على حجم الناتج المحلي وسيؤدي إلى زيادة حجم هذا الناتج أيضا وسيعبر بصورة علمية عن حجم الاقتصاد المصري.

وأكد كمالي أن تحسين عملية حساب الناتج المحلي يعد أولوية قومية، موضحًا أهمية وجود بيانات دقيقة ومتوفرة بصفة منتظمة وغير متأخرة حتى يتمكن متخذو القرار من اتخاذ سياسات صحيحة قائمة على الأدلة.

وأوضح كمالي أنه تم إطلاق الموقع الجديد الخاص بالوزارة منذ سبعة أشهر تقريبًا ولأول مرة في مصر تتم إتاحة البيانات القومية بتفصيلاتها والسلاسل الزمنية ويستطيع أي باحث أو مستثمر الاستفادة من هذه البيانات بسهولة،ل افتا إلى أن بيانات الحسابات القومية ومنها النمو الاقتصادي تعطي صورة حقيقية عن الوضع الاقتصادي في مصر، موضح؟ا أن المستثمر يستطيع عن طريق السلاسل الزمنية تتبع النظام الاقتصادي في مصر حاليًا ومقارنته بالوضع السابق.

وأضاف نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هناك تقديرات لحجم الإنتاج في جميع دول العالم، مشيراً إلى تعاون الوزارة مع كثير من المؤسسات الدولية ومع الصندوق السيادي كذلك لتقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، موضحًا أن جميع أنواع الاقتصاديات فيها اقتصاد غير رسمي، لافتًا إلى زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاديات الناشئة.

جاء ذلك خلال مداخلة للدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لقناة اقتصاد الشرق مع Bloomberg (عبر خاصية الفيديو كونفرانس).
«التخطيط»: تحسين عملية حساب الناتج المحلى أولوية قومية
«التخطيط»: تحسين عملية حساب الناتج المحلى أولوية قومية
«التخطيط»: تحسين عملية حساب الناتج المحلى أولوية قومية
«التخطيط»: تحسين عملية حساب الناتج المحلى أولوية قومية

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