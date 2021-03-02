السجن 3 سنوات للمتهم بالاستيلاء على شريحة هاتف وليد سليمان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة موظف بالسجن 3 سنوات بتهمة التزوير والاستيلاء على خط هاتف وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي.تعود أحداث الواقعة عندما اتهم وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، شخصا مجهولا بالاستيلاء على رقم هاتفه، واستعمال الخط في المكالمات الهاتفية، ما تسبب له في أضرار مادية، واتهم إحدى شركات المحمول بالإهمال والتسبب في سحب رصيد من حسابه لم يستخدمه، واستعمال الخط في المكالمات الهاتفية مما تسبب له في أضرار مادية.واستمعت النيابة العامة لأقوال لاعب الأهلي، وليد سليمان سعيد عبيد، حيث قال في التحقيقات إنه متعاقد مع إحدى شركات المحمول منذ عام 2011 بفتح حساب بالشركة، مضيفا: الحساب يشمل أرقاما خاصة بي وعائلتي، وأسدد قيمة جميع الفواتير، كما أنه يوجد بالحساب رقم هاتفي ولكن كان مغلقا، وأبلغت الشركة بأنني أغلقت حساب ذلك الرقم، إلا أننى ومنذ 3 أشهر فوجئت بارتفاع قيمة الفاتورة بشكل مبالغ فيه على غير المعتاد.