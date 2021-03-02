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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:07 م
الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم
حسن الهتهوتي
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أعلنت جامعة حلوان، أن الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، اتفق مع المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، ونائبه المهندس سيد الحسيني، على فتح منفذ آخر لخروج الطلاب من محطة مترو الجامعة، بالإضافة إلى المنفذ الأول، لتيسير خروج الطلاب إلى الجامعة ومنع ازدحامهم خلال ساعات الذروة.

وأضافت الجامعة ـ في بيانها ـ أنه تم الاتفاق على الدفع بقطارات إضافية من محطة حلوان تكون مخصصة لطلاب الجامعة بعد خروجهم من لجان الامتحانات لتقليل الكثافات بمترو الأنفاق.

جاء ذلك ضمن جولة تفقدية لرئيس الجامعة لمتابعة سير عملية الامتحانات في يومها الرابع، والتأكد من سيرها بسلاسة ويسر في إطار جولاته اليومية ومتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة التي تضمن صحة الطلاب وسلامتهم، مع التشديد على متابعة قياس درجات الحرارة، والتعقيم والتطهير المستمر، وتوفير التسهيلات اللازمة لهم من حافلات وكراس متحركة لكل من يحتاج إلى ذلك، وعربات إسعاف وغرف للعزل لحالات الاشتباه.

وتفقد رئيس جامعة حلوان خلال الجولة منافذ دخول وخروج الطلاب حيث تم فتح ٢٤ منفذًا تيسيرًا على الطلاب وتجنبا للازدحام أثناء الدخول والخروج من الحرم الجامعى ومنع تكدسهم والتأكيد على فتح هذه المنافذ قبل بدء الامتحانات بساعتين.

وفي ختام الجولة حرص الدكتور ماجد نجم على الاستماع إلى الطلاب ومعرفة شكواهم واعدا بوضع الحلول الجذرية لها، كما حرص الطلاب بدورهم على التقاط الصور التذكارية.

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