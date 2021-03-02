وزير الخارجية القطري يصل القاهرة
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:05 م
محمد عمرطباعة
وصل نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى القاهرة مساء اليوم، وفق قناة "الشرق".
وتأتي الزيارة بعد لقاء مباشر الشهر الماضي بالكويت بين وفدي مصر وقطر، من أجل استكمال ترتيبات المصالحة وتنفيذ بنود اتفاق قمة العلا التي استضافتها المملكة لإنهاء مقاطعة دول الرباعي العربي لقطر.
وتأتي الزيارة بعد لقاء مباشر الشهر الماضي بالكويت بين وفدي مصر وقطر، من أجل استكمال ترتيبات المصالحة وتنفيذ بنود اتفاق قمة العلا التي استضافتها المملكة لإنهاء مقاطعة دول الرباعي العربي لقطر.