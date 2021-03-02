وزير الخارجية القطري يصل القاهرة



وتأتي الزيارة بعد لقاء مباشر الشهر الماضي بالكويت بين وفدي مصر وقطر، من أجل استكمال ترتيبات المصالحة وتنفيذ بنود اتفاق قمة العلا التي استضافتها المملكة لإنهاء مقاطعة دول الرباعي العربي لقطر.

وصل نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى القاهرة مساء اليوم، وفق قناة "الشرق".