رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

موعد معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021 بعد تأجيله

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:30 م
معرض القاهرة
معرض القاهرة
أحمد عاشور
طباعة
يستمر الكثير من المهتمين بالقراءة والثقافة العامة، بالبحث عن موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، بعد أن تم تأجيله عدة مرات العام الماضي بسبب جائحة كورونا التي تسببت في تغييرات كثيرة في الأحداث والتعليم والأعمال.

وقررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تأجيل موعد معرض القاهرة الدولي 2021، الذي كان من المقرر إقامته في يناير من كل عام؛ حرصًا من اللجنة على إقامة المعرض باعتباره من الأحداث الثقافية الدولية البارزة، وخروجه بصورة مشرفة.

وتوفر "الدستور" لقراءها موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 وتفاصيل إقامته هذا العام.

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

أعلنت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي، موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو ليكون الموعد المقترح لانطلاقه، وتستمر إقامته حتى الخميس 15 يوليو لعام 2021 بزيادة 4 أيام عن المعتاد.

قد يهمك.. وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

سبب تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021

وكانت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وناقشت عددًا من الأمور المطروحة على مستوى العالم، ومن بينها جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على خريطة معارض الكتب في العالم؛ وهو الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت إدارة المعرض "إننا نؤكد على ما سبق أن أعلنته اللجنة العليا للمعرض، ونظرًا للمستجدات المطروحة على مستوى العالم وتطورات جائحة كورونا وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم ؛ فقد تم تأجيل موعد المعرض لهذا العام ليكون موعده المقترح الأربعاء 30 6 2021 وتستمر إقامته حتى الخميس 15 7 2021 بزيادة أربعة أيام عن المعتاد".

كما تم التنسيق بين الجانبين المصري واليوناني على تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف شرف المعرض للدورة التالية لهذه الدورة، حرصًا من الجانبين على أن تكون المشاركة الفعالة دالة على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان.
موعد معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021 بعد تأجيله
موعد معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021 بعد تأجيله

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

الصور

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط يشدد على ضرورة وصول حملة التطعيم ضد شلل الأطفال للمستهدفين

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

الأكثر قراءة

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

أمطار على 15 محافظة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

معهد «جوته» يفتح باب تقديم للدورة الثانية لبرنامج الإقامات الفنية الرقمية

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

«بوابة الأمان» تُساهم فى إخراج المنتجات الخطرة للوقاية من كورونا بأوروبا

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

«ياريتها ولد».. اعترافات صباح حول كره عائلتها لها في طفولتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

قصة صورة لـ إحسان عبد القدوس والسادات: «إنت اتحبست أكتر منى»

الفلسنجي فى مفردات الحارة المصرية

غدًا.. معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر

محاضرة حول علم النفس وإدارة الأزمات بالمجلس الأعلى للثقافة