موعد معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021 بعد تأجيله
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:30 م
أحمد عاشورطباعة
يستمر الكثير من المهتمين بالقراءة والثقافة العامة، بالبحث عن موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، بعد أن تم تأجيله عدة مرات العام الماضي بسبب جائحة كورونا التي تسببت في تغييرات كثيرة في الأحداث والتعليم والأعمال.
وقررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تأجيل موعد معرض القاهرة الدولي 2021، الذي كان من المقرر إقامته في يناير من كل عام؛ حرصًا من اللجنة على إقامة المعرض باعتباره من الأحداث الثقافية الدولية البارزة، وخروجه بصورة مشرفة.
وتوفر "الدستور" لقراءها موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 وتفاصيل إقامته هذا العام.
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وأوضحت إدارة المعرض "إننا نؤكد على ما سبق أن أعلنته اللجنة العليا للمعرض، ونظرًا للمستجدات المطروحة على مستوى العالم وتطورات جائحة كورونا وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم ؛ فقد تم تأجيل موعد المعرض لهذا العام ليكون موعده المقترح الأربعاء 30 6 2021 وتستمر إقامته حتى الخميس 15 7 2021 بزيادة أربعة أيام عن المعتاد".
كما تم التنسيق بين الجانبين المصري واليوناني على تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف شرف المعرض للدورة التالية لهذه الدورة، حرصًا من الجانبين على أن تكون المشاركة الفعالة دالة على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان.
وقررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تأجيل موعد معرض القاهرة الدولي 2021، الذي كان من المقرر إقامته في يناير من كل عام؛ حرصًا من اللجنة على إقامة المعرض باعتباره من الأحداث الثقافية الدولية البارزة، وخروجه بصورة مشرفة.
وتوفر "الدستور" لقراءها موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 وتفاصيل إقامته هذا العام.
موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021أعلنت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي، موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو ليكون الموعد المقترح لانطلاقه، وتستمر إقامته حتى الخميس 15 يوليو لعام 2021 بزيادة 4 أيام عن المعتاد.
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سبب تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021وكانت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وناقشت عددًا من الأمور المطروحة على مستوى العالم، ومن بينها جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأثيرها على خريطة معارض الكتب في العالم؛ وهو الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت إدارة المعرض "إننا نؤكد على ما سبق أن أعلنته اللجنة العليا للمعرض، ونظرًا للمستجدات المطروحة على مستوى العالم وتطورات جائحة كورونا وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم ؛ فقد تم تأجيل موعد المعرض لهذا العام ليكون موعده المقترح الأربعاء 30 6 2021 وتستمر إقامته حتى الخميس 15 7 2021 بزيادة أربعة أيام عن المعتاد".
كما تم التنسيق بين الجانبين المصري واليوناني على تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف شرف المعرض للدورة التالية لهذه الدورة، حرصًا من الجانبين على أن تكون المشاركة الفعالة دالة على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان.
موعد معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021 بعد تأجيله
موعد معرض القاهرة الدولى للكتاب 2021 بعد تأجيله