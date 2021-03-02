وفاة أشرف بن شرقي في امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أي تجاوز

أثار امتحان في مادة «تنازع القوانين» للفرقة الرابعة في كلية الحقوق- جامعة سوهاج، عُقِد أمس الإثنين، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.وتضمن الامتحان سؤالًا عن حالة ميراث وتقسيم تركة تفترض وفاة «المغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك المصري» متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.وأثار السؤال حفيظة وتساؤلات الطلاب بمختلف انتمائتهم الرياضية.وردًا على ذلك قال الدكتور حازم عبدالرحمن عبيد، عميد كلية الحقوق- جامعة سوهاج، إنَّ السؤال تناول مسألة قانونية تخضع لقانون الميراث ويتم التمثيل باسم أحد الأشخاص محل الحالة الجدلية بالميراث.وأضاف عبيد: «كان من الأفضل أن يتناول دكتور المادة اسمًا مبهمًا وليس اسمًا مشهورًا، لكنه خانه التعبير مما أثار حالة الجدل، لكن المثال القانوني صحيح تمامًا ولا يوجد أي تجاوز يؤدي للمساءلة القانونية لدكتور المادة».وأشار إلى أن الدكتور أحمد عبدالموجود، أستاذ القانون الدولي الخاص في الكلية «على خلق وعلم كبير».