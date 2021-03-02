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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

586 ألف طالب بالصف الثاني الثانوي يؤدون اختبارات اليوم إلكترونيًا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:33 م
اختبارات اليوم إلكترونيا
اختبارات اليوم إلكترونيا
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم بيانا بحصر أعداد طلاب الصف الثاني الثانوي الذين حضروا الامتحانات اليوم على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن اليوم حضر الامتحانات 586 ألفا و467 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي، من إجمالي 589 ألفا و104 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية، لأداء اختبار مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، والتي تستمر حتى 11 مارس 2021.

وبلغ عدد طلاب الشعبة العلمية الحاضرين امتحان اليوم 378 ألفا و681 طالبا وطالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 210 آلاف و423 طالبا وطالبة، على مستوى الجمهورية.

وتمكن 377 ألفا و604 طلاب وطالبات من أداء امتحان الأحياء بنسبة 99.65% من إجمالي طلاب الشعبة العلمية، بينما تمكن 208 آلاف و863 طالبا وطالبة من أداء امتحان مادة الفلسفة والمنطق بنسبة 99.5%، من إجمالي الشعبة الأدبية.

كما أدى 26 ألفا و980 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل– دمج- دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96.6%.

جدير بالذكر، أن غدًا الأربعاء، الموافق 3 مارس 2021، يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "الرياضيات" و"اللغة الأجنبية الثانية" على فترتين.

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