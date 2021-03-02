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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة الخارجية السودانية: السيسي يزور الخرطوم خلال الأيام القادمة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:41 م
مريم الصادق المهدي
مريم الصادق المهدي
ألفت الكحلي
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أعربت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي عن سعادتها برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أن اللقاء تطرق إلى أهمية العلاقات السودانية المصرية وضرورة أن نترجم الكلمات إلى أفعال على قدر العلاقات الشعبية الممتدة وأن تبلغ البلدين للكفاية والتنمية المشتركة والعلاقة الاستراتيجية.

ولفتت إلى أن الرئيس وعد بإمكانية استفادة السودان من التجربة الاقتصادية المصرية، ونقل تلك الخبرات للسودان.

وأشارت إلى أن هناك زيارة مرتقبة للرئيس السيسي خلال الأيام القادمة، حيث جميع أجهزة الدولة تستشرف أن تكون زيارة الرئيس السيسي للسودان لتضع كل المعاني للعلاقات الاستراتيجية، كما أشارت إلى ضرورة تفعيل كافة الاتفاقيات بما يتيح أفقا جديدا من علاقة حقيقية خاصةً أن السودان يعد لمؤتمر باريس في مايو القادم ليقدم نفسه في سودان يستشرف علاقات مفتوحة مع العالم.

وأضافت أن "سد النهضة" كانت محل عمل مشترك وصلت في مراحل إلى ما يقارب الاتفاقات وتوقفت بما أفضى إلى مخاطر كبيرة للدولتين خاصة ما تم من ملء سابق والمخاطر التي قد يتعرض لها شعبا البلدين، خاصة أنه إذا تم الملء بما يقارب 13 ونصف مليار متر مكعب فسوف يهدد 20 مليون سوداني إلى العطش المفضي للموت.

وأشارت إلى أن الدولتين بصدد تحرك دبلوماسي إفريقي كبير لشرح هذه المخاطر، ونتجنب أن يكون السد مدخلا للصراعات ونسعى للشراكات الممتدة، ونؤكد قيادة الاتحاد لمبادرة رباعية.

وأضافت: "نأمل عودة إثيوبيا للمفاوضات بصورة جادة، كما نأمل الخروج برؤى مشتركة في اجتماع جامعة الدول العربية".

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