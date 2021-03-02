الصين تعلن تحقيق «إنجازات حاسمة» في تجنب المخاطر المالية

أعلنت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، أن (بكين) حققت "إنجازات حاسمة" في الوقاية من المخاطر المالية ومعالجتها في القطاعين المصرفي والتأميني.وقال رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية قوه شو تشينج -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء- إنه لتجنب المخاطر المالية، منحت الدولة الأولوية لتخفيض مديونيات قطاعاتها المالية، مع عكس مسار "التوسع الأعمى" للأصول المالية بشكل جوهري.وأضاف تشينج أنه في الفترة من 2017 إلى 2020، حققت أصول الأنظمة البنكية نموا بنسبة سنوية تصل إلى 3ر8%، بينما شهدت الأصول الإجمالية للقطاع التأميني زيادة بنسبة 4ر11% على أساس سنوي.وتابع أن الصين حققت أيضا خطوات كبيرة في التعامل مع القروض المتعثرة، حيث جرى التعامل مع إجمالي 8ر8 تريليون يوان (نحو 36ر1 تريليون دولار) من هذه الديون في السنوات الأربع الأخيرة، مشيرا إلى أنه فيما يخص فقاعة الزيادة المالية في القطاع العقاري، فإنه تمت السيطرة عليها، في الوقت الذي أظهرت فيه المؤشرات أن نسبة نمو الديون في سوق العقارات في العام الماضي كانت أقل من نظيرتها في القطاعات الأخرى للمرة الأولى في الأعوام الثمانية الأخيرة.وأوضح تشينج أن المخاطر المتزايدة للديون الخفية للحكومات المحلية تمت السيطرة عليها بشكل أساسي، وأن البلاد تحقق تقدما في نزع فتيل المخاطر الخاصة بهذا المجال بطريقة منظمة.