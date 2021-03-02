نيجيريا تتلقى 3.94 مليون جرعة من لقاحات كورونا

لقت نيجيريا، اليوم الثلاثاء، 3.94 مليون جرعة من لقاح أوكسفورد-أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 من مرفق التقييم العالمي للقاحات "كوفاكس".ووصلت اللقاحات إلى مطار نامدي أزيكيوي الدولي؛ لتصبح نيجيريا ثالث دولة أفريقية تستفيد من مبادرة كوفاكس بعد غانا وساحل العاج، وهي المبادرة التي يشارك في قيادتها تحالف اللقاحات والتحالف العالمي للقاحات والتحصين ومنظمة الصحة العالمية، بهدف ضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا من خلال تقسيم حوالي ملياري جرعة عبر 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل.وتعد المبادرة بتوفير اللقاحات لما يصل إلى 20 % من سكان الدول المشاركة، وذلك بإمداد أولي يبدأ في الربع الأول من العام لتحصين 3 % من سكانها.