حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين في الدقى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس المتهم بسرقة خزينة شركة تأمين بالدقى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.وتلقى قسم شرطة الدقي بلاغًا من موظف بإحدى شركات التأمين، باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى والشروع في فتح خزينة أخرى.وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالشركة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة التحقيق.