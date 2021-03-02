أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن آلاف المتظاهرين يغلقون بعض شوارع العاصمة الجزائرية.أوضح المحلل والكاتب والصحافي الجزائري، توفيق رباحي، أنه بعد عام من التوقف الاضطراري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، عادت تظاهرات الغضب إلى شوارع المدن الجزائرية كأنها لم تتوقف أبدا، لتعطي دروسا عديدة وبسيطة يتحتم على المسؤولين الجزائريين الوقوف عندها والبناء عليها.