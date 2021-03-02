رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

للمرة الاولي منذ 30 عاما.. واشنطن تستورد نفط إيران الخام

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:34 م
جريدة الدستور
منار أحمد
طباعة
أعلن موقع "تانكر تراكس" للرصد البحري، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة استوردت كميات من النفط الإيراني كانت قد صادرتها من خليج عُمان العام الماضي.

وقال الموقع الذي يتابع حركة الناقلات عبر البحار في تغريدة له، إن هذه هي المرة الأولى التي تستورد فيها أميركا نفطا إيرانيا خاما منذ 30 عاما، مضيفا أن حمولة الشحنة المصادرة تبلغ أكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام، مشيرا إلى أن ثمنها يتراوح بين 120-130 مليون دولار.

وتأتي هذه المصادرة عقب شكوى أصدرتها وزارة العدل الأمريكية تطالب بمصادرة النفط، باعتبار أن عائداته تذهب لمنظمات مصنفة إرهابية مثل الحرس الثوري.

وفي فبراير 2020، أصدرت وزارة العدل الشكوى، قائلة إن السفينة التي ترفع علم ليبيا تخضع لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية، وأن حمولة السفينة تندرج في مخطط تتورط فيه كيانات متعددة، من بينها الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له، يرمي إلى بيع النفط سرا في الخارج، وحاولوا إخفاء ذلك تجنبا للعقوبات الأمريكية، عبر عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى وتزوير الوثائق، لكن ذلك فشل حسب السلطات الأمريكية.

وتعتبر أمريكا أن النفط يشكل مصدر نفوذ بالنسبة إلى الحرس الثوري، وفيلق القدس المصنفين إرهابيين في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أرباح مبيعات النفط تساهم في تمويل أنشطة أذرع إيران، وإيصال الأسلحة إليها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أشرف زكي يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع يوسف شعبان: «لم أشعر بالوادع»

حالة الطقس فى مصر ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 2-3-2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

«الإدارية العليا» توصي بتأييد حل مجلس الزمالك السابق.. ورفض طعون مرتضى منصور

الصور

image description

جامعة أسيوط: خطوات وقائية بلجان الامتحانات لسلامة الطلاب

image description

محافظ أسيوط: نحتاج إلى تضافر الجهود لحل مشاكل المواطنين

image description

محافظ دمياط توجه برفع كفاءة أعمدة الإنارة في الجهة المقابلة للكورنيش

image description

جامعة أسيوط: رسالة دكتوراة لباحث بحريني بشأن إصدار تشريعات لحماية المبدعين

image description

وكيل «تعليم دمياط»: لا شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس

الأكثر قراءة

الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

شركتا مودرنا وتاكيدا تسعيان لإجازة استخدام لقاح كورونا الأمريكي في اليابان

الآن.. تحميل نماذج استرشادية الصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

هل ينتشر كورونا من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟

القبض على 6 تجار مخدرات في حملة مداهمات ببرلين

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
حلمنتيشي
لواء.حمدى البطران
تطوير القرى والثقافة
القس. رفعت فكرى
القس صموئيل حبيب.. عملاق لم يمُت
جمال-أسعد
تطبيق القوانين
المزيد

الثقافة

سعاد الصباح تصدر كتابًا يرصد فترة حكم جابر العيش وابنه صباح

الجمعة.. انطلاق ملتقى الحرف التراثية في نسخته السادسة بمتحف الطفل

«اتعلم تفتكر».. جديد عمرو العزب عن «ابن سينا للنشر»

عبد الدايم: 100 فعالية إبداعية احتفالا بـ«بورسعيد عاصمة الثقافة»