للمرة الاولي منذ 30 عاما.. واشنطن تستورد نفط إيران الخام

أعلن موقع "تانكر تراكس" للرصد البحري، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة استوردت كميات من النفط الإيراني كانت قد صادرتها من خليج عُمان العام الماضي.وقال الموقع الذي يتابع حركة الناقلات عبر البحار في تغريدة له، إن هذه هي المرة الأولى التي تستورد فيها أميركا نفطا إيرانيا خاما منذ 30 عاما، مضيفا أن حمولة الشحنة المصادرة تبلغ أكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام، مشيرا إلى أن ثمنها يتراوح بين 120-130 مليون دولار.وتأتي هذه المصادرة عقب شكوى أصدرتها وزارة العدل الأمريكية تطالب بمصادرة النفط، باعتبار أن عائداته تذهب لمنظمات مصنفة إرهابية مثل الحرس الثوري.وفي فبراير 2020، أصدرت وزارة العدل الشكوى، قائلة إن السفينة التي ترفع علم ليبيا تخضع لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية، وأن حمولة السفينة تندرج في مخطط تتورط فيه كيانات متعددة، من بينها الحرس الثوري وفيلق القدس التابع له، يرمي إلى بيع النفط سرا في الخارج، وحاولوا إخفاء ذلك تجنبا للعقوبات الأمريكية، عبر عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى وتزوير الوثائق، لكن ذلك فشل حسب السلطات الأمريكية.وتعتبر أمريكا أن النفط يشكل مصدر نفوذ بالنسبة إلى الحرس الثوري، وفيلق القدس المصنفين إرهابيين في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أرباح مبيعات النفط تساهم في تمويل أنشطة أذرع إيران، وإيصال الأسلحة إليها.