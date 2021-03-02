استئناف اجتماعات لجان المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية (صور)

استأنف المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في الفترة من التاسعة صباحًا حتى الثانية والنصف مساءًا، اليوم الثلاثاء، اجتماعات لجانه، والتي بدأت أمس وتستمر حتى الغد، تمهيدًا لعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يوم الخميس المقبل.ويشهد المقر البابوي في القاهرة خلال الفترة النهارية، اجتماعات لجان الإيمان، والتعليم، ثم العلاقات المسكونية، وبعدهما الإعلام والمعلومات.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020 بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.