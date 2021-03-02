الشهود في ذبح شاب بالسلام: «صاحب سوبر ماركت وفي حاله»

أصيب سكان برج سكني بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة السلام، بصدمة كبيرة إثر عثورهم على جثة شاب في العقد الرابع من عمره مذبوح وسط بركة كبيرة من الدماء في أحد غرف الشقة.انتقلت "الدستور" إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات العثور على جثة صاحب سوبر ماركت مذبوح داخل شقته، وتحدث حارس العقار، عن تفاصيل العثور على جثة الشاب "أحمد" صاحب سوبر ماركت مقيم في الطابق الرابع في برج سكني، وقال أنه تم اكتشاف مقتل صباح يوم السبت الماضي في حدود الساعة 10 صباحا، وإلى الآن، لم يتم القبض علي المتهم، موضحًا أن الضحية مقيم في المنطقة منذ فترة طويله وليس له مشاكل مع أحد في المنطقة وكان صاحب خلق دائما يساعد الناس.و تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب مذبوحا داخل شقته في دائرة قسم شرطة السلام أول، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف الغموض وضبط الجناة.وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا بالعثور على شاب مقتولا داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب سوبر ماركت يدعى "م. أ" في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني متفرع من شارع جمال عبد الناصر بدائرة قسم الشرطة، بالمعاينة تبين العثور على جثة المجني عليه على أرضية غرفة نومه وسط بركة من الدماء، كما تبين وجود جرح ذبحي برقبة المجني عليه.بفحص الشقة تبين سلامة جميع منافذها وهو ما يرجح أن المتهم على علاقة بالمجني عليه وأنه دخل الشقة بطريقة شرعية، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمجني عليه لبيان سبب الوفاة.كما قررت النيابة أخذ مسحه شرجية من الجثة، لبيان هل الشذوذ أحد دوافع الجريمة من عدمه، وصرحت النيابة بدفن الجثة.وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار مسرح الجريمة تمهيدا لتفريغها، كما قام فريق البحث بفحص عدد من المشتبه بهم بالمنطقة، وخاصة خريجي السجون في الفترة الأخيرة والمعروف عنهم ارتكاب مثل تلك الجرائم، كما تم فحص علاقات المجني عليه في نطاق عمله ومسكنه.