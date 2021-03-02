عرض «الآنسة فرح» على منصة «شاهد» 8 مارس

تبدأ منصة "شاهد vip"عرض الجزء الثالث من مسلسل الآنسة فرح بداية من 8 مارس الجاري، بعد إذاعة الجزء الثاني من العمل الجديد، الذي بدأ 7 فبراير الماضي على شبكة قنوات MBC وتواجد المحتوى كاملا على المنصة.وشهد عرض الجزء الثاني من الآنسة فرح على منصة "شاهد vip"، وقنوات MBC ردود فعل مميزة حيث، يستكمل الجزء الثالث من المسلسل أحداثه بعد إنجاب فرح طفلها الأول بسبب حقن مجهري خاطئ، ويكشف الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة، وأيضًا اتضاح أن الحقن التلقيحي لم يكن خاصا بشادي.المسلسل بطولة كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، تامر فرج، مريم الخشت، هبة عبد العزيز، وجيلان علاء.