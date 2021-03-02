ضبط 64 قضية تلاعب في أسعار السجائر

شنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الهاربين من القانون ومخالفي التسعيرة وحاجبي السلع الغذائية.ونجحت الجهود في ضبط 94 قضية تلاعب فث أسعار السجائر بإجمالى مضبوطات بلغت 11992 عبوة سجائر، خلال 24 ساعة.تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.