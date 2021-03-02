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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طالبات بمدرسة الفيوم الثانوية: حل مشكلة «السيستم».. والامتحانات سهلة (فيديو)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:58 ص
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي بالفيوم، من أداء امتحانات مادتي الأحياء والفلسفة، اليوم الثلاثاء، معبرين عن فرحتهم بسهولة الامتحانات، وأنه كان في مستوى الطالب المتوسط.

وأكدت طالبات بالمدرسة الفيوم الثانوية بنات، أن الامتحان كان في مستوي الجميع، وأن مشكلة السيستم تم حلها، والبدء في الساعة العاشرة صباحً،ا وأيضًا شبكة الانترنت كانت جيدة.

وقال الدكتور أكرم حسني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن 29 ألفًا و115 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى هذا العام، بواقع 15 ألفًا و773 طالبًا وطالبة بالصف الأول، و13 ألفًا و342 طالب وطالبة بالصف الثاني

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم

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