طالبات بمدرسة الفيوم الثانوية: حل مشكلة «السيستم».. والامتحانات سهلة (فيديو)
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:58 ص
الفيوم - زينب علاءطباعة
انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي بالفيوم، من أداء امتحانات مادتي الأحياء والفلسفة، اليوم الثلاثاء، معبرين عن فرحتهم بسهولة الامتحانات، وأنه كان في مستوى الطالب المتوسط.
وأكدت طالبات بالمدرسة الفيوم الثانوية بنات، أن الامتحان كان في مستوي الجميع، وأن مشكلة السيستم تم حلها، والبدء في الساعة العاشرة صباحً،ا وأيضًا شبكة الانترنت كانت جيدة.
وقال الدكتور أكرم حسني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن 29 ألفًا و115 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى هذا العام، بواقع 15 ألفًا و773 طالبًا وطالبة بالصف الأول، و13 ألفًا و342 طالب وطالبة بالصف الثاني
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم
وأكدت طالبات بالمدرسة الفيوم الثانوية بنات، أن الامتحان كان في مستوي الجميع، وأن مشكلة السيستم تم حلها، والبدء في الساعة العاشرة صباحً،ا وأيضًا شبكة الانترنت كانت جيدة.
وقال الدكتور أكرم حسني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن 29 ألفًا و115 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى هذا العام، بواقع 15 ألفًا و773 طالبًا وطالبة بالصف الأول، و13 ألفًا و342 طالب وطالبة بالصف الثاني
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، وكذلك التواصل المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها بشكل فوري.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات من مراقبى اللجان والملاحظين والعمال، وذلك من خلال التعقيم المستمر لكافة اللجان قبل وبعد آداء الامتحانات، والحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب داخل وخارج اللجان حرصًا على سلامتهم