«اتعلم تفتكر».. جديد عمرو العزب عن «ابن سينا للنشر»

صدر حديثا عن دار ابن سينا للنشر والطباعة، كتاب "اتعلم تفتكر" للكاتب المصري عمرو العزب، وتوزيع مكتبات مدبولي بالقاهرة.ويؤكد الباحث عمرو العزب أن الكتاب يناقش قضية نسيان المعلومات بعد قراءة كتاب جديد وعدم التركيز، وأن معظم الوقت لا تتذكر أماكن أشياء نحتاجها وعند مقابلة شخص شاهدناه من قبل نتذكر شكله لكن لا نتذكر اسمه.ويوضح المؤلف أن كثير من الأشخاص تعاني من هذه المشاكل، فمن الممكن أن تذاكر دروسك بشكل جيد مع استيعاب المعلومات لكن تتعرض لنسيانها بعد فترة قصيرة، أيضًا الموضوع غير مرتبط بالمذاكرة فقط لكن قد تعاني من النسيان وعدم التركيز بشكل عام، فمن الممكن نسيان أشياء مثل أماكن المفاتيح وأماكن الهاتف وغيرها، بالإضافة لبعض المواقف الاجتماعية التي تتعرض فيها لإحراج مثل أن تقابل شخص قابلته من قبل ولكن لا تتذكر اسمه على الإطلاق، وقتها قد تنتهي علاقتك به قبل أن تبدأ.يشير "العزب" إلى أنه في العصر الحالي نحن في عصر المعلومات، معظم الأشخاص تستقبل يوميًا الكثير من المعلومات سواء كانت هذه المعلومات مرتبطة بالعمل أو الحياة الشخصية أو المواقف الاجتماعية، ما يساعد على تميزك عن غيرك في هذا العصر هو التعلم المستمر وحتى تتعلم بشكل مستمر فأنت بحاجة إلى ذاكرة تستوعب فيها هذه المعلومات الجديدة، لهذا السبب من أهم المهارات التي تحتاج تطوير حالًيا هي تطوير وتحسين الذاكرة.ويؤكد المؤلف أن كتاب "اتعلم تفتكر" هدفه هو تطوير وتحسين الذاكرة والتركيز لأن كل شخص يستطيع تحسين ذاكرته طالما لا يعاني من أمراض عضوية مثل الزهايمر وغيرها.الكتاب مُقسم لأربعة أقسام أول قسم يتكلم عن المخ وطريقة عمله وكيفية الاستفادة من قدراته لتحسين وتطوير الذاكرة، بالإضافة لمعرفة الأسباب الرئيسية للنسيان وكيفية التغلب عليها وأهمية الذاكرة وفوائدها المتعددة في الحياة، القسم الثاني يناقش بعض التعديلات الطفيفة في نمط الحياة والتي تؤثر بشكل كبير على الذاكرة والتركيز مثل طريقة النوم، نظام التغذية، ممارسة الرياضة، إدارة الضغوطات والتوتر، التعلم بشكل مستمر وغيرها من الممارسات اليومية.أما القسم الثالث يناقش أنظمة الذاكرة المختلفة والتي يتم استخدامها في مسابقات الذاكرة الدولية والتي تساعد على إدخال المعلومة بشكل صحيح فبالتالي من الممكن استدعاؤها بعد ذلك بسهولة ويسر، والقسم الرابع والأخير يحتوي على تطبيقات مختلفة لأنظمة الذاكرة مثل كيفة إلقاء كلمة أمام مجموعة من الأشخاص دون نسيان وكيفية تذكر أسماء الأشخاص بسهولة وكيفية تطوير مهارات الذاكرة عند الأطفال منذ الصغر وغيرها من التطبيقات المختلفة في نواحي الحياة.يذكر أن الكاتب عمرو العزب مهندس اتصالات وشغفه المذاكرة والتعلم وتطوير الذات، قرر في 2017 دراسة وتعلم كتابة الروايات فكتب أول رواية له في نفس السنة "نسرين" وتم نشرها في معرض الكتاب 2018، التحق بمسابقة القصة القصيرة وتم اختيار قصته القصيرة "الأم العجيبة" ليتم نشرها في مجموعة قصصية "قيود وهمية" في معرض الكتاب 2018، قرر مشاركة الاستراتيجيات والطرق اللي بيتبعها في التعلم والمذاكرة في كتاب "اتعلم تتعلم" اللي تم نشره سنة 2018 ويُعد هذا الكتاب "اتعلم تفتكر" العمل الجديد له واللي بيشارك فيه أفكار متنوعة لتطوير وتحسين الذاكرة.