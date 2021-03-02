نظر طعن 15 متهما في «أحداث السفارة الأمريكية الثانية» 6 أبريل

أجلت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، نظر طعن 15 متهما محكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث السفارة الأمريكية الثانية»، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات إلى جلسة 6 ابريل المقبل، للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.صدر القرار برئاسة المستشار محمد سامي إبراهيم نائب، رئيس محكمة النقض، وبعضوية المستشارين هادي عبدالرحمن، رأفت عباس، هشام الجندي، هشام والي، محمود إبراهيم، عصام الدين خليل، يونس سليم، أحمد مقلد، وبسكرتارية احمد سيف الدين، ومصطفي فيصل.وأوصت نيابة النقض بقبول طعن المتهمين شكلا، وفي الموضوع بتصحيح عقوبة المتهم الحدث من ثلاث سنوات الي السجن 7 سنوات، وأوصت برفض طعون باقي المتهمين وتأييد الأحكام الصادرة ضدهموكانت محكمة النقض قد استمعت إلى طلبات الدفاع عن الطاعنين بجلسة اليوم، وأرجأت المحكمة إصدار القرار لأخر الجلسة، والمتهمون الـ 14 المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 سنة هم محمد عبد الحكم عيد مسلم، صبري إبراهيم محمد، محمد مندور سعيد، محمد أبو بكر، إبراهيم فرج، وخالد صالح، وكريا محمود، ومحمد عبد الله عبد الحميد، وكريا محمد عزت، علي عبد الرازق، أسامة انس محمود، وجمعة إبراهيم، ومحمود محمد، وهشام الباز.والمتهم الصادر بحقه حكما بالسجن المؤبد هو أحمد إبراهيم، والمتهم الحدث الصادر بحقه حكما بالسجن 7 سنوات هو أحمد محمود، والبراءة لـ إسلام شعيب.كانت محكمة جنايات أخرى، قضت في 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.و أسندت النيابة العامة للمتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.