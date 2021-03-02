ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا على نحو طفيف في فبراير

ارتفعت البطالة في ألمانيا على نحو طفيف في فبراير الماضي بسبب جائحة كورونا، وهو أمر غير معتاد في الأوقات العادية في ذلك الموسم.وأعلنت الوكالة الاتحادية للتشغيل اليوم الثلاثاء أن عدد العاطلين عن العمل في فبراير الماضي بلغ 3.904 مليون عاطل.وبحسب البيانات، ارتفع بذلك عدد العاطلين بواقع 4 آلاف عاطل مقارنة يناير الماضي، وبواقع 509 آلاف عاطل مقارنة بنفس الشهر عام 2020، وظل معدل البطالة دون تغيير عند 6.3%.