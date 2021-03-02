براءة 21 متهمًا بحيازة مولوتوف للتشاجر بمول بمدينة نصر

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، رفض استئناف النيابة العامة، وتأييد براءة 21 شخصا في اتهامهم بالتشاجر وحيازة مواد حارقة وزجاجات مولوتوف بين العاملين فى مولين شهيرين بمدينة نصر.تعود تفاصيل الواقعة عقب نشوب مشاجرة بين العاملين بمول شهير بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وآخرين بمول آخر، واستخدم المتهمون في الواقعة زجاجات المولوتوف.وتبين من التحريات إتلاف العديد من السيارات، وإصابة آخرين، فيما تمكنت الشرطة وقوات الأمن المركزى من السيطرة علي المشاجرة وفض الاشتباك والقبض على المتهمين.وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي قررت إحالتهما للمحكمة التي أصدرت قرارها السابق.