رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من المصرية للإتصالات

للاتصالات





رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات we الاستعلام عن إجمالي قيمة فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية إلكترونيا من خلال الموقع الذي اتاحته الشركة لعملائها لتسهيل الحصول على الخدمات من خلال هذا الرابط ( من هنا )، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال موجته الثانية وظهور سلالة جديدة متحورة أكثر شراسة تهاجم الجهاز التنفسي في الجسم ومن إلى الخلايا المناعية حتى تدميره بالكامل وتقضى بالتدريج على باقى الأجهزة الحيوية في الجسم مما يتسبب في الوفاة.





خطوات الاستعلام عن الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأرضي

يستطيع الملايين من عملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن الفاتورة الربع سنوية للتليفون الأراضي إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا الرابط ( من هنا





تحديد مكان التليفون الأرضي ( المحافظة، الحي، الشارع، العقار)





كتابة رقم التليفون الأرضي مسبوق بكود المحافظة





ظهور إجمالي قيمة فاتورة استهلاك التليفون الأرضي





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آخر مهلة لتحصيل فاتورة شهر يناير

يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من المصرية للإتصالات لسدادها قبل انتهاء المهلة المحددة للدفع يوم 14 مارس الجاري، حتى لا يتم قطع الحرارة عن التليفون وذلك قبل صدور الفاتورة الجديدة فاتورة شهر مارس حيث تصدر فاتورة التليفون الأرضي كل 3 أشهر حيث يتم المحاسبة عن إجمالي قيمة الفاتورة بطريقة ربع سنوي لضمان استمرار الخدمة.

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة رابطوالذى حظى على أعلى نسب مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن فاتورة قيمة الاستهلاك الشهري التليفون الأرضي والتي تصدر كل ثلاثة أشهر.