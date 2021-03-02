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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية ينتقدون عدم اتخاذ موقف ضد إيران

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:13 ص
الطائرة الأوكرانية
الطائرة الأوكرانية
منار أحمد
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أعربت عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية في كندا، اليوم الثلاثاء، عن استيائهم وخيبة أملهم من عدم اتخاذ وزير النقل الكندي عمر الغبرا، موقفًا قويا ضد إيران، بعد تقرير ممثلة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اتياس كالامارد.

واتهمت "كالامارد" النظام الإيراني بارتكاب انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان والقانون الدولي قبل إسقاط الطائرة وبعدها، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.

من جهته، قال وزير النقل الكندي عمر الغبرا، لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي، إن كندا تسعى للحصول على الشفافية من إيران وستظل بلا هوادة حتى حصولها على إجابات، مضيفا أن طهران مدينة بردود واضحة لأسر الضحايا وجميع الدول المتضررة.

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