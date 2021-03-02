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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طلاب الثانوية بأسيوط: نظام الامتحان بـ«التابلت» أكثر سهولة من القديم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:20 ص
طلاب الثانوية بأسيوط
طلاب الثانوية بأسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قال ثروت جعفر، الطالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة أسيوط الجديدة الثانوية المشتركة، إن الطلاب يواجهون بعض المشاكل خلال أعمال التمتحانات بنظام التابلت، ولكن هناك مسؤول عن التابلت يتدخل لحلها ونعاود إنهاء الامتحانات في سلاسة.

وأوضح جعفر، أن الامتحان الإلكتروني يختلف تماما عن الطريقة القديمة ولكنه أكثر سهولة ويسر، وعلى الرغم من هذا نتمنى العودة إلى الامتحان الورقي في الثانوية العامة، لأنها سنة مصيرية ولا تتحمل أي ضغوط خارجية.

وحول امتحان الأحياء قال الطالب، إن المادة سهلة وكنا نزاكرها من خلال القنوات التعليمية على مواقع الإنترنت و"اليوتيوب" ولا نواجه أية صعوبات بشأنها.

ويقول معتز أحمد، طالب بالقسم الأدبي، إن الامتحان القسم الأدبي يحتاج إلى الحفظ ويختلف عن القسم العلمي، ولكن النظام الجديد للامتحانات الإلكترونية وفر الكثير من الوقت على الطلاب.

كانت قد بدأت في محافظة أسيوط امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي داخل المدارس"أونلاين"، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال محمد عبد المحسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن عدد الطلاب الذين لهم حق أداء الامتحان فى الصف الثاني الثانوى هذا العام بلغ أكثر من 30 ألف طالب وطالبة بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف، أنه جرى تجهيز وتعقيم مقار اللجان بمختلف الإدارات التعليمية والتأكيد على مدراء المدارس ضرورة دخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين ومقدري الدرجات لممارسة عملهم.

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