هولندا: إعطاء 968 ألفا و765 جرعة لقاح ضد كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 968 ألفا و765 جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم الثلاثاء إلى أن معدل التطعيم في هولندا 27 ألفا و4 جرعات لكل يوم، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 2.6 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا منذ سبعة أسابيع.