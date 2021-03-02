غفران ممدوح ينضم لـ«الاختيار2»: أقدم دورا مهما

كشف الفنان الشاب غفران ممدوح، عن تعاقده مؤخرا علي المشاركة في مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني، والذي يقوم ببطولته النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، ومن المفترض أن يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل.وقال غفران، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه بدأ تصوير مشاهده منذ أيام قليلة في أحد مناطق التصوير التي حددها المخرج بيتر ميمي؛ مشيرا إلى أنه سعيد بالعمل في مسلسل "الاختيار"، خاصة أنه مسلسل الشارع المصري.ورفض ممدوح الإفصاح عن تفاصيل شخصيته ودوره في المسلسل، مشيرا إلى أن هناك تكتم كبير جدا من صناع العمل وتنبيهات شديدة بعدم الكشف عن تفاصيل الشخصيات، مضيفا أن ما يستطيع قوله "أنه يقدم دورا مهما".مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني من بطولة كريم عبدالعزيز والفنان أحمد مكي الذي أصيب مؤخرا بفيروس كورونا، وهو من تأليف هاني سرحان ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن إخراج بيتر ميمي.