خسارة منتخب تونس للشباب أمام منتخب أوغندا 4-1 فى بطولة أمم أفريقيا

خسر المنتخب التونسي للشباب أمام نظيره الأوغندي بنتيجة 4-1، في مباراة كرة القدم التي جمعتهما في إطار منافسات الدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا للشباب التي تحتضنها موريتانيا.وسجل اللاعب آدم بالأمين الهدف الوحيد للمنتخب التونسي، في الدقيقة 39 من عمر المباراة.وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الأوغندي إلى الدور النهائي، حيث سيواجه منتخب غانا يوم السبت القادم، فيما سيواجه المنتخب التونسي للشباب منتخب جامبيا يوم الجمعة القادم، من أجل المركز الثالث.