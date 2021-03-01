بعد إدراجها ضمن «حياة كريمة».. أهال «دمنهور الوحش» يعرضون احتياجاتهم

عبر أهالي قرية دمنهور الوحش، التابعة لمركز زفتى، بمحافظة الغربية، عن فرحتهم بإدراج قريتهم ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدين أن المبادرة ستنتشلهم من سنوات الإهمال الذى عانوا منه في ظل حرمانهم من أغلب الخدمات.وقال حامد سلطان، من أهالي دمنهور الوحش، إن القرية بحاجة ماسة إلى مدرستين للتعليم الأساسي، لخفض نسب الكثافة بالمدارس الحالية، إلى جانب تشغيل الوحدة الصحية بالقرية ومركز صحة الأسرة الذى يمتلك أجهزة حديثة ولكن غير مستغلة، إضافة إلى إحلال وتجديد مكتب البريد، وإعمار المنازل العشوائية، وتدشين مشروع خدمي ينقذ العمالة غير المنتظمة، ورصف الشوارع الرئيسية للقرية وطريق زفتى ببركة السبع، وهو الطريق الرئيسي المؤدى للقرية.وقال حمد طه البلكيمى، من أهالي القرية، إن السكان يأملون في إدراج باقي شوارع وحارات القرية ضمن مشروع الصرف الصحي، مع إحلال وتجديد شبكتي الكهرباء والمياه، وإدخال الغاز الطبيعي للقرية، وإنشاء خط مواصلات وموقف منتظم داخل القرية يربطها بالمركز والقرى المجاورة، وإنشاء مركز شباب متطور بها، واستحداث مكتب بريد بدلًا من المتهالك وتزويد القرية بماكينات ATM.وطالبت عبير رضا، بإنشاء منظومة نظافة شاملة منتظمة، وسوق خضار حضارية بدلًا من السوق العشوائية الموجودة حاليًا، على أن يكون مكانها فوق الجزء المغطى من المصرف، مع تغيير محولات الكهرباء المتهالكة للحد من مشكلات انقطاع التيار.وتعمل مبادرة «حياة كريمة» في ٥٤ قرية، و٨٨ عزبة تابعة لها بمركز زفتى محافظة الغربية، وأعلنت زينب سامى، المنسق العام للمبادرة بالمحافظة، عن توريد مواسير الصرف الصحي لقرية ميت النور تمهيدًا للبدء فى أعمال بشبكة الصرف الصحى بالقرية.وأضافت أنه تم توزيع ٦٠ ألف جنيه ضمن قافلة اجتماعية بقرية دهتورة تستفيد منها ٣٠٠ أسرة، كما تم تقديم ٣ أجهزة عرائس تشمل أجهزة ومفروشات لكل عروس، كذلك تم تقديم شنط مواد غذائية بقيمة ١٢٠ جنيهًا لـ٣٠٠ أسرة، وكذلك تنفيذ قافلة طبية وصرف العلاج للحالات بالمجان بتكلفة بلغت ٣٧ ألف جنيه.وقال عبدالوهاب الخضري، مساعد المنسق العام للمبادرة بالغربية، إن الأعمال تنفذ في قطاعين مهمين من قرى المركز، هما قطاع سنبو الكبرى وقطاع نهطاى، ويشمل القطاعان ١٥ قرية، وبدأت أعمال تركيب شبكات الصرف الصحي في القطاع الأول، وفى القطاع الثاني أعمال مد خطوط الغاز.وتهتم المبادرة بتطوير الريف المصري على أكثر من مرحلة، وتتضمن المرحلة الأولى تطوير مركز زفتى بالكامل الذى يحتوى على ٩ قرى رئيسية، و٥٤ قرية صغيرة و٨٨ تابعًا، وتم تشكيل فرق عمل عقدت اجتماعات مع كل الشركات الخاصة بتطوير المرافق ورصد احتياجات كل قرية، وحوارات مجتمعية مع أهالي القرى لمعرفة تطلعاتهم وأحلامهم ومشاكلهم الداخلية.