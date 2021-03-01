أبطال مسلسل في يوم وليلة



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول بعض الأزمات التي من الممكن أن تغير حياة الشخص رأسًا على عقب في لحظة واحدة، من خلال الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد رزق الذي يجسد شخصية خالد والذي تنقلب حياته الاقتصادية رأسًا على عقب وتزداد صعوبة بعد تعثرات في عمله ومرض والده وإجرائه جراحة بالقلب وذلك بالتزامن مع رؤيته لكابوس يراوده بأنه سيتورط في حادث سيقلب حياته رأسا على عقب.

مسلسل"فى يوم وليلة"، بطولة عدد كبير من النجوم من ضمنهم احمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.المسلسل الذي يحمل اسم "فى يوم وليلة"، يعرض على قناة ON فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة على قناة ON دراما فى تمام الساعة العاشرة مساءً.وعلي نفس الجانب تصور مخرجه المسلسل شرين عادل، أعمال مونتاج حلقات المسلسل حيث أوشكت على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة من المسلسل الذى سيعرض فى 35 حلقة على إحدى قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، وذلك تزامنا مع تصويرها لمسلسل النمر للنجم محمد عادل امام.اقرأ أيضاً..