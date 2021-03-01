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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أبطال مسلسل في يوم وليلة

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:18 م
مسلسل في يوم وليلة
مسلسل في يوم وليلة
محمد مجدي
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حقق مسلسل في يوم وليله حاله نجاح كبيره بسبب طبيعته المميزه وقصته المليئه بالتشويق والأحداث الممزوجه بالكوميديا، بفضل ابطاله الذين حققوا حاله رواج كبيره للعمل بعد عرض حلقاته الأولى. 

أبطال مسلسل في يوم وليلة



مسلسل"فى يوم وليلة"، بطولة عدد كبير من النجوم من ضمنهم احمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى.

المسلسل الذي يحمل اسم "فى يوم وليلة"، يعرض على قناة ON فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة على قناة ON دراما فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

وعلي نفس الجانب تصور مخرجه المسلسل شرين عادل، أعمال مونتاج حلقات المسلسل حيث أوشكت على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأخيرة من المسلسل الذى سيعرض فى 35 حلقة على إحدى قنوات المتحدة خلال الفترة المقبلة، وذلك تزامنا مع تصويرها لمسلسل النمر للنجم محمد عادل امام.

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تفاصيل.. مواعيد عرض مسلسل في يوم وليلة 2021


وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول بعض الأزمات التي من الممكن أن تغير حياة الشخص رأسًا على عقب في لحظة واحدة، من خلال الشخصية التي يقدمها الفنان أحمد رزق الذي يجسد شخصية خالد والذي تنقلب حياته الاقتصادية رأسًا على عقب وتزداد صعوبة بعد تعثرات في عمله ومرض والده وإجرائه جراحة بالقلب وذلك بالتزامن مع رؤيته لكابوس يراوده بأنه سيتورط في حادث سيقلب حياته رأسا على عقب.

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