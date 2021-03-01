تفاصيل.. مواعيد عرض مسلسل في يوم وليلة 2021

مواعيد عرض مسلسل في يوم وليلة

أحداث الحلقة السادسة من مسلسل في يوم وليلة

تفاصيل احداث مسلسل في يوم وليلة الحلقة السادسة موعد أول أيام شهر رمضان 2021.. وفضل ليلة القدر

وانتهت أحداث الحلقة و"خالد" يبحث عن ابنته التي هربت من منزلها بسبب زواج والدتها برجل غير أبيها، وتذكر أنها من المفترض أنها ستذهب لجدها والده الذي يجسده الفنان "صلاح عبدالله" ولكن تنتظره مفاجأة في حلقة اليوم السابعة بعدما قرر رجال الشرطة تفتيش منزل والده في الوقت ذاته الذي قرر أن يذهب إليه.



فريق عمل مسلسل في يوم وليلة ويشارك في بطولة مسلسل "في يوم وليلة" نخب من نجوم الفن وهم الفنان أحمد رزق، الفنان نضال شافعي، داليا مصطفي، أيتن عامر، محمد جمعة، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم صلاح عبدالله وسوسن بدر وأشرف زكي وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وتدور أحداثه في 35 حلقة، وهو من إخراج شيرين عادل.

تتواصل أحداث مسلسل "في يوم وليلة" الذي يخوض بطولته النجم أحمد رزق والذي انطلق عرضه في يوم 21 فبراير الماضي والذي لاقى ردود أفعال قوية من الجمهور في أولى حلقات عرضه.وأعلنت شركة سينرجي المنتجة لمسلسل في يوم وليلة عن مواعيد عرضه خلال الفترة الماضية حيث انطلق المسلسل في يوم السبت 21 فبراير وتعرض حلقات العمل على مجموعة قنوات أون الفضائية.ويعرض المسلسل يوميا من الأحد إلى الخميس على قناة ON في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويعاد المسلسل على قناة أون دراما "ON DRAMA" الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساء.وشهدت أحداث الحلقات الأولى من المسلسل العديد من المشاهد المشوقة حيث ظهر "خالد" أحمد رزق فى أول حلقة يحلم بكابوس تبلغه خلاله امرأة مجهولة تجسدها سوسن بدر أنه سيقع في مأزق وهو ما حدث بالفعل، مما جعله يُتهم في جريمة قتل لم يفعلها ودخل على إثرها السجن ولكن في حلقة أمس نجح في أن يهرب بعدما ظهرت له المرأة المجهولة مرة أخرى لتبلغه أن يهرب في أقرب فرصة.وحرص "خالد" على أن يثبت لابنته أنه بريء من كل التهم الموجهه إليه، فذهب إلى منزله ليجد زوجته "سارة" آيتن عامر، متزوجة من صديق عمره "يحيي" نضال الشافعي، بعددما رفعت عليه قضية خلع ولكن سرعان ما نفذ طلبها وقام بطلاقها قبل الخوض في إجراءات الخلع، وبعد مرور فترة العدة تزوجت من صديقه انتقامًا من طليقها، ولكن صديقه أثبت أنه ليس محل ثقة خاصة أن "خالد" اكتشف" أن "يحيي" كان يحب زوجته رغم أنه كان يعتبره بمثابة أخيه.اقرأ أيضا: