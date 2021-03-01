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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الإفتاء توضح حكم الاحتفال بعيد الأم

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:08 م
الإفتاء
الإفتاء
نعمات مدحت
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تجدد حالة من الجدل والإثارة سنويا بين أنصار الدعوة السلفية وبين علماء الأزهر والأوقاف، حول حكم الاحتفال بعيد الأم، حيث يتصدر أنصار الدعوة السلفية ببث فتاوي تحرم الاحتفال بعيد الأم وأنه من البدع، حيث تخلق حالة من اللغط والجدل بين رواد التواصل الاجتماعي، اشتباك يحدث بين كافة الفئات من أبناء الشعب، وحرب كلامية تشهدها صفحات التواصل كل عام بسبب قرب موعد عيد الأم.

حكم الاحتفال بعيد الأم في الشرع

ووسط كل هذا الجدل، خرجت دار الإفتاء، توضح للناس حكم الاحتفال بعيد الأم، وتغلق باب النزاع والجدل المثار عبر المنصات الإلكترونية، حيث قالت في فتوى رسمية لها، قامت بنشرها عبر منصاتها الإلكترونية: "الاحتفال بيوم الأم أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، بل هو مظهرٌ من مظاهر البر والإحسان المأمور بهما شرعًا على مدار الوقت.

فضل الأم في القرآن والسنة

وردت العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تؤكد على منزلة الأم وفضلها، وأن الله جعل لها مكانة خاصة، وأوضحها سيدنا رسول الله في العديد من أحاديثه وأوصى بالنساء عامة في حجة الوداع حيث قال "أستوصوا بالنساء خيرًا".

وقد جاء في كتاب الله العزيز عن فضل الأم ومكانتها وتكريم الله لها، قال رب العزة تبارك وتعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً).
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وأما ما جاء في السنة النبوية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك ، قال : ثم من؟ قال: ثم أمك، قال: ثم من ؟ قال: ثم أمك ، قال : ثم من ؟ قال: ثم أبوك.

موعد الاحتفال بعيد الأم

ويحتفل المصريين بعيد الأم يوم 21 مارس من كل عام، ويأتي الأبناء بالهدايا للأمهات، وتقام الحفلات والندوات الثقافية تتحدث عن مكانة الأم ومنزلتها وتكريم الله لها، كما تختار الأم المثالية كل عام في كل قطاع من قطاعات الدولة ويتم تكريمها.

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