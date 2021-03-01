«محدش غيري».. ديوان جديد لـ أشرف عتريس عن قصور الثقافة
الإثنين 01/مارس/2021 - 09:22 م
ايهاب مصطفىطباعة
صدر حديثًا عن سلسلة أصوات أدبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ديوان "محدش غيري" للشاعر أشرف عتريس.
وقال أشرف عتريس عن الديوان: "هو رقم 7 فى دواوينى الشعرية منذ ممنوع من الجوازات 1988".
وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "هذه التجربة أيضا من "نثر العامية" وهى المرحلة التى ذهبت إليها طواعية بعد تعب ومشقة فى "هضم " المنجز الحقيقى لشعر الرواد جاهين ونجم والابنودى وحداد والد الشعراء وكانت ضرورة حتمية مع رفاق الدرب والمشوار الطويل " محمود الحلواني، ومسعود شومان، وصادق شرشر، ويسرى حسان، وسعدنى السلامونى" ولا ننكر ريادة الراحل مجدى الجابرى فى هذا الدرب الوعر.
وأضاف: "أتمنى تحظى بمتابعة النقد لشكل قمنا بتأسيسه حتى اعترفت به المؤسسة وصار لنا مريدين منذ منتصف التسعينيات.
وقال أشرف عتريس عن الديوان: "هو رقم 7 فى دواوينى الشعرية منذ ممنوع من الجوازات 1988".
وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "هذه التجربة أيضا من "نثر العامية" وهى المرحلة التى ذهبت إليها طواعية بعد تعب ومشقة فى "هضم " المنجز الحقيقى لشعر الرواد جاهين ونجم والابنودى وحداد والد الشعراء وكانت ضرورة حتمية مع رفاق الدرب والمشوار الطويل " محمود الحلواني، ومسعود شومان، وصادق شرشر، ويسرى حسان، وسعدنى السلامونى" ولا ننكر ريادة الراحل مجدى الجابرى فى هذا الدرب الوعر.
وأضاف: "أتمنى تحظى بمتابعة النقد لشكل قمنا بتأسيسه حتى اعترفت به المؤسسة وصار لنا مريدين منذ منتصف التسعينيات.