«محدش غيري».. ديوان جديد لـ أشرف عتريس عن قصور الثقافة

صدر حديثًا عن سلسلة أصوات أدبية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ديوان "محدش غيري" للشاعر أشرف عتريس.وقال أشرف عتريس عن الديوان: "هو رقم 7 فى دواوينى الشعرية منذ ممنوع من الجوازات 1988".وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "هذه التجربة أيضا من "نثر العامية" وهى المرحلة التى ذهبت إليها طواعية بعد تعب ومشقة فى "هضم " المنجز الحقيقى لشعر الرواد جاهين ونجم والابنودى وحداد والد الشعراء وكانت ضرورة حتمية مع رفاق الدرب والمشوار الطويل " محمود الحلواني، ومسعود شومان، وصادق شرشر، ويسرى حسان، وسعدنى السلامونى" ولا ننكر ريادة الراحل مجدى الجابرى فى هذا الدرب الوعر.وأضاف: "أتمنى تحظى بمتابعة النقد لشكل قمنا بتأسيسه حتى اعترفت به المؤسسة وصار لنا مريدين منذ منتصف التسعينيات.